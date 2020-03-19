مدير «أمراض النباتات» يستعرض جهود المعهد في المرور على المحاصيل

تلقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة تقريرا، اليوم الخميس، من الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات، عن إجمالي النشاط الإنتاجي والخدمي ضمن برامج الاستفادة من البحوث في المجالات التطبيقية التي تخدم القطاع الزراعي، متضمنا المرور على زراعات بنجر السكر بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية والرقابة على التقاوي الواردة إلى الموانئ من مختلف دول العالم خلال شهر فبراير الماضي.وقال الدكتور أشرف خليل، إن اللجان العلمية قامت بالمرور على كل من زراعات القمح بمختلف المحافظات، والخضر بمركز كفر الشيخ، والكرفس ببنى سويف، ومحصول الطماطم فى كفر الشيخ والمنيا، لرصد الحالة المرضية، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن الدور الأصيل لحماية المزروعات من مخاطر الأمراض التي تهدد الإنتاج.وأضاف في تصريحات صحفية، إنه تم فحص 428 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، و51 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.وأشار إلى المشاركة في أعمال 20 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص 31 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 5 طرود بهم بذور مختلفة، وذلك ضمن الدور الرقابي للمعهد لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الزراعية المصرية بالإشتراك مع مختلف الجهات المعنية.وأشار إلى قيام اللجان العلمية بزيارة ميدانية على زراعات العتر البلدى بمحافظة القليوبية للوقوف على الحالة المرضية وزيارة ميدانية لمزرعة دالتكس بشرق العوينات التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى للوقوف على الحالة المرضية، فضلا عن المرور على نباتات الكمون بمحافظة بنى سويف بمحطة بحوث سدس للوقوف على الحالة.