«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة والعظمى بالقاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا بارًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 11 والعظمى 19شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19طنطا الصغرى 11 والعظمى 19دمنهور الصغرى 12 والعظمى 17الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17بلطيم الصغرى 12 والعظمى 17مطروح الصغرى 11 والعظمى 16السلوم الصغرى 10 والعظمى 16سيوة الصغرى 07 والعظمى 20بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18دمياط الصغرى 12 والعظمى 18الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20السويس الصغرى 11 والعظمى 19العريش الصغرى 10 والعظمى 19رفح الصغرى 10 والعظمى 18رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19نخل الصغرى 08 والعظمى 18نويبع الصغرى 13 والعظمى 22طابا الصغرى 12 والعظمى 20كاترين الصغرى 05 والعظمى 13الطور الصغرى 12 والعظمى 23شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24الغردقة الصغرى 13 والعظمى 25مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25الفيوم الصغرى 10 والعظمى 20بني سويف الصغرى 10 والعظمى 20المنيا الصغرى 08 والعظمى 21أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23قنا الصغرى 12 والعظمى 24الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25أسوان الصغرى 13 والعظمى 25أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25الوادي الجديد الصغرى 10 والعظمى 24شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25أبورماد الصغرى 18 والعظمى 24حلايب الصغرى 18 والعظمى 23رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 22