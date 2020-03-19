«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة والعظمى بالقاهرة 19 درجة
الخميس 19/مارس/2020 - 08:02 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا بارًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19
شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19
طنطا الصغرى 11 والعظمى 19
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 17
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17
بلطيم الصغرى 12 والعظمى 17
مطروح الصغرى 11 والعظمى 16
السلوم الصغرى 10 والعظمى 16
سيوة الصغرى 07 والعظمى 20
بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18
دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19
الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20
السويس الصغرى 11 والعظمى 19
العريش الصغرى 10 والعظمى 19
رفح الصغرى 10 والعظمى 18
رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19
نخل الصغرى 08 والعظمى 18
نويبع الصغرى 13 والعظمى 22
طابا الصغرى 12 والعظمى 20
كاترين الصغرى 05 والعظمى 13
الطور الصغرى 12 والعظمى 23
شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
الغردقة الصغرى 13 والعظمى 25
مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
الفيوم الصغرى 10 والعظمى 20
بني سويف الصغرى 10 والعظمى 20
المنيا الصغرى 08 والعظمى 21
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23
قنا الصغرى 12 والعظمى 24
الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25
أسوان الصغرى 13 والعظمى 25
أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25
الوادي الجديد الصغرى 10 والعظمى 24
شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25
أبورماد الصغرى 18 والعظمى 24
حلايب الصغرى 18 والعظمى 23
رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 22
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا بارًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19
شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19
طنطا الصغرى 11 والعظمى 19
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 17
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17
بلطيم الصغرى 12 والعظمى 17
مطروح الصغرى 11 والعظمى 16
السلوم الصغرى 10 والعظمى 16
سيوة الصغرى 07 والعظمى 20
بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18
دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19
الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20
السويس الصغرى 11 والعظمى 19
العريش الصغرى 10 والعظمى 19
رفح الصغرى 10 والعظمى 18
رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19
نخل الصغرى 08 والعظمى 18
نويبع الصغرى 13 والعظمى 22
طابا الصغرى 12 والعظمى 20
كاترين الصغرى 05 والعظمى 13
الطور الصغرى 12 والعظمى 23
شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
الغردقة الصغرى 13 والعظمى 25
مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
الفيوم الصغرى 10 والعظمى 20
بني سويف الصغرى 10 والعظمى 20
المنيا الصغرى 08 والعظمى 21
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23
قنا الصغرى 12 والعظمى 24
الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25
أسوان الصغرى 13 والعظمى 25
أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25
الوادي الجديد الصغرى 10 والعظمى 24
شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25
أبورماد الصغرى 18 والعظمى 24
حلايب الصغرى 18 والعظمى 23
رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 22