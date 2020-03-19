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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تخصص رقمًا للتسجيل والحصول على منحة ٥٠٠ جنيه بسبب تداعيات «كورونا»

الخميس 19/مارس/2020 - 05:46 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
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خصصت وزارة القوى العاملة، الرقم 01212201303، للاتصال عليه وتسجيل العمالة غير المنتظمة (الذين يعملون باليومية، وليس لديهم دخل شهري) للحصول على منحة قدرها ٥٠٠ جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب تداعيات فيروس كورونا، لرفع العبء عنهم في ظل الظروف الحالية.

ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلًا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة «حماية»، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا بوليصة التأمين على الحياة.

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