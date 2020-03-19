شريف مدكور يوجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)
الخميس 19/مارس/2020 - 04:48 ص
رباب الأهوانيطباعة
طالب الإعلامي شريف مدكور المواطنين بالجلوس في البيت وعدم النزول إلى الشارع، لافتًا إلى أن دور الإعلاميين هو الترفيه عن المواطنين وتسليتهم.
وظهر «مدكور» في فيديو بثه الإعلامي عمرو خليل في برنامجه «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «سي بي سي»، الأربعاء، مرتديًا «الكمامة» أثناء قيادته السيارة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.