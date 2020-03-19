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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شريف مدكور يوجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 04:48 ص
لإعلامي شريف مدكور
لإعلامي شريف مدكور
رباب الأهواني
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طالب الإعلامي شريف مدكور المواطنين بالجلوس في البيت وعدم النزول إلى الشارع، لافتًا إلى أن دور الإعلاميين هو الترفيه عن المواطنين وتسليتهم. 

وظهر «مدكور» في فيديو بثه الإعلامي عمرو خليل في برنامجه «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «سي بي سي»، الأربعاء، مرتديًا «الكمامة» أثناء قيادته السيارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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