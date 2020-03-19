شريف مدكور يوجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

طالب الإعلامي شريف مدكور المواطنين بالجلوس في البيت وعدم النزول إلى الشارع، لافتًا إلى أن دور الإعلاميين هو الترفيه عن المواطنين وتسليتهم.





وظهر «مدكور» في فيديو بثه الإعلامي عمرو خليل في برنامجه «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «سي بي سي»، الأربعاء، مرتديًا «الكمامة» أثناء قيادته السيارة.



