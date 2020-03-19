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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. الصين تعلن «ووهان» خالية من تفشي «كورونا»

الخميس 19/مارس/2020 - 06:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الصينية أن مقاطعة «ووهان» لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك للمرة الأولى منك تفشي الفيروس.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الصينية، أمس الأربعاء، عن دواء مضاد للفيروسات وأظهر فاعلية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصينية عن إكمال البحث السريري لدواء "فافيبيرافير"، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فاعلية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

وأوضح تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، أن العقار الذي يعد دواء للإنفلونزا تم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، ولم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية.

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