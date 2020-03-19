«مصيلحي» يكشف سر منع استيراد اللحوم الحية من السودان

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن يصل لـ95%.





وأضاف وزير التموين، خلال حواره ببرنامج «التاسعة» المذاع القناة «الأولى» المصرية، أن الدولة استوردت الدواجن المجمدة، نتيجة لقيام بعض المربين بعدم تربية الدواجن في شهري يناير وفبراير بسبب الشتاء، متابعًا: «لدينا رصيد منها يكفي 6 شهور، ولدينا من اللحوم المجمدة رصيد يكفينا 6.6 شهور».





وكشف «مصيلحي» سبب منع مصر استيراد اللحوم الحية من السودان، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى ظهور مرض ما، ولكن يتم استيراد هذه اللحوم مبردة وليست مجمدة.



