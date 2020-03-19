وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟





قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع مصنعي الغذاء لديهم خامات تصنيع السلع الغذائية تكفي على الأقل لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى أن المستوردين قاموا باستيراد الكثير من السلع قبل أعياد رأس السنة الصينية، وبذلك توفر العديد من السلع قبل ظهور فيروس «كورونا».وأضاف وزير التموين، خلال حواره ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى» المصرية، أن حركة التجارة مستمرة رغم إغلاق العديد من الدول الحدود.وعلق وزير التموين على شائعة نقل الفيروس من خلال البضائع، قائلًا: «أمر غير صحيح، حيث إن فيروس كورونا يعيش على الأسطح لمدة ساعات، والبضائع تنقل في مدة أطول بكثير».يُذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.