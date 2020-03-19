نتنياهو يهدد بـ«أوامر إغلاق» حال عدم الالتزام بالمنازل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض مزيد من «أوامر الإغلاق»، حال عدم الالتزام بتعليمات الحكومة بالبقاء في المنازل لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا.وقال «نتنياهو»، في مقابلة مع «قناة 12» الإسرائيلية: «بالأمس أصدرنا تعليمات واضحة.. نطلب من الناس البقاء في منازلهم قدر المستطاع، وأن يكون الخروج فقط للضرورة ويتعلق بالإمدادات الغذائية والاحتياجات الأخرى التي حددناها».وأضاف: أن «بعض اليهود المتشددين في إسرائيل وجزء من الأقليات، لم يستوعبوا الرسالة، وإذا لم يتم فهم الرسالة، فلن أتردد في فرض أمر (إغلاق)».واستشهد نتنياهو بوقائع إقامة حفلات الزفاف الكبرى من قبل المجتمع المتشدد، واستمرار فتح بعض المدارس الدينية رغم قرار إغلاق المؤسسات التعليمية.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية إنه يتم إجراء 3000 فحص على الأقل يوميا، وإن هذا العدد سيرتفع إلى 10 آلاف اختبار يوميا في غضون أسبوعين.وقالت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل قفز 40 بالمئة إلى 427 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوقعت زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي، فيما فرضت حظرا شاملا على دخول الأجانب.وقصرت وزارة الصحة التجمعات على ما لا يزيد على 10 أفراد، وجرى إغلاق الشواطئ والحدائق ومراكز التسوق والمسارح، وخفضت العديد من الشركات عدد موظفيها. وتحولت المطاعم إلى عمليات التوصيل فقط، وتم تقليص وسائل النقل العام لكن لا تزال متاجر السوبر ماركت مفتوحة.