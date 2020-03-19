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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: ألمانيا لم تواجه تحديًا مثل كورونا منذ الحرب العالمية

الخميس 19/مارس/2020 - 02:18 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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فى مؤشر على صعوبة الأزمة التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها لم تواجه تحديًا مثل هذا الفيروس منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هناك سبيلًا وحيدًا للتعامل معه.

وقالت أنجيلا ميركل، في خطاب تلفزيوني مباشر، إنه بالرغم من أن الباحثين يعملون تحت ضغط كبير لتطوير لقاح ودواء لعلاج المرض التنفسي الجديد، فإن إبطاء انتشار الفيروس حاليًا هو السبيل الوحيد للتعامل معه.

وأضافت الزعيمة، التى درست الفيزياء: «لدى ألمانيا نظام صحي ممتاز، ربما من أفضل الأنظمة في العالم، لكن مستشفياتنا أيضًا ستنهار بالكامل إذا توجه عدد أكبر مما تتحمله من المرضى إليها في وقت قصير»، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واستطردت حديثها بدعوة كل شخص في ألمانيا لحماية الأكثر ضعفًا تجاه فيروس كورونا المستجد، وتابعت: «دعوني أخبركم.. هذا خطير، تعاملوا معه بجدية أيضًا».

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