رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسليم وزير الزراعة تقريرًا عن الزراعات المتضررة من الأمطار

الخميس 19/مارس/2020 - 02:00 ص
جريدة الدستور
عبدالناصر محمد
طباعة
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن هناك تعليمات من الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بتعويض أصحاب الزراعات التالفة والمواشي والأغنام النافقة، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها معظم أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «يوسف»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من عمليات الحصر مباشرة، حيث سيتسلم وزير الزراعة تقريرًا من القطاعات المسئولة عن الحصر، خلال ٤٨ ساعة، بعدد المتضررين والزراعات والمواشي المتضررة.

وقال «يوسف» إن الحصر يشمل محاصيل القمح، والفول، والفراولة، والبطاطس، والمواشي، والأغنام، مشيرًا إلى أنه كلف اللجان بعمليات الحصر في ٢٨ مديرية زراعة بالمحافظات.

ولفت إلى أن عمليات التعويضات للزراعات والمواشي والمنازل ستكون تضامنية بين الوزارات المعنية، حيث إن غرفة العمليات بالتنسيق اللجان في المحافظات مستمرة في عمليات الحصر.

موضوعات متعلقة

هانى الناظر: علاج كورونا موجود بالفعل ولكن يتم تجربته

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم الصلاة بالجوانتي

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الجندي: «كورونا كان هيخرب البيوت لولا هذه الفتوى» (فيديو)

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

منوعات

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة

منشورات الطفل السورية تصدر قصة «بديل بابا نويل»