تسليم وزير الزراعة تقريرًا عن الزراعات المتضررة من الأمطار

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن هناك تعليمات من الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بتعويض أصحاب الزراعات التالفة والمواشي والأغنام النافقة، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها معظم أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة.وأوضح «يوسف»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من عمليات الحصر مباشرة، حيث سيتسلم وزير الزراعة تقريرًا من القطاعات المسئولة عن الحصر، خلال ٤٨ ساعة، بعدد المتضررين والزراعات والمواشي المتضررة.وقال «يوسف» إن الحصر يشمل محاصيل القمح، والفول، والفراولة، والبطاطس، والمواشي، والأغنام، مشيرًا إلى أنه كلف اللجان بعمليات الحصر في ٢٨ مديرية زراعة بالمحافظات.ولفت إلى أن عمليات التعويضات للزراعات والمواشي والمنازل ستكون تضامنية بين الوزارات المعنية، حيث إن غرفة العمليات بالتنسيق اللجان في المحافظات مستمرة في عمليات الحصر.