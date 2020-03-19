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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

الخميس 19/مارس/2020 - 01:38 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن المركز الثقافي العربي٬ النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» من تأليف ألكس ميكايليديس٬ وترجمة محمد مفضل.

وفي الرواية تبدو حياة «أليشيا بيرينسون» مثالية٬ فهي رسامة مشهورة متزوجة من مصور أزياء معروف، تعيش في منزل كبير به نوافذ كبيرة تطل على حديقة في واحدة من أكثر المناطق الراقية في لندن.

وذات مساء عاد زوجها «جابرييل» إلى المنزل متأخرا من جلسة تصوير أزياء، تطلق إليشيا على وجهه خمس رصاصات بدون سابق إنذار وبدون أسباب٬ ولم تتحدث بعد ذلك بأي كلمة أخرى.

ويحول رفض أليشيا التحدث أو إعطاء أي نوع من التفسير يحول المأساة إلى شيء أكبر بكثير، حتى يطلق عليها في الصحف اللندنية الصفراء لقب «المريضة الصامتة».

على الجانب الآخر يحاول ثيو فابر، وهو معالج نفسي، الحصول على فرصة لمعالجة أليشيا، ويبذل قصارى جهده لحملها على التحدث والكشف عن السر وراء إطلاقها النار على زوجها.

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