وزير التموين يكشف كمية المخزون الاحتياطي للسكر والقمح (فيديو)

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاحتياطي من القمح يكفى لمدة 8 أشهر قادمة، مؤكدًا أن «كل المنتجات المشتقة من القمح متوافرة بنفس المدة».وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى» المصرية: «إن مخزون السكر يكفى الدولة لمدة عام كاملًا»، لافتا إلى أن أسعار السكر مرتبطة بأسعار البترول.وتابع «مصيلحي»: أن «من حسن الحظ أن أسعار السكر بدأت تنخفض عالميًا مع انخفاض سعر البترول».من جانبه، طمأن أيمن حسام مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين على المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدا أنه متوفر لأكثر من 5 أشهر.وأضاف: «لدينا أكثر مما يحتاجه المواطنون من السلع الغذائية، ولا داعي للقلق والتكالب على الشراء، فلدينا فائض من السلع الغذائية ونصدرها للخارج».