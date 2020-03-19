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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: خطة لإنتاج الكحول وفرض الرقابة على أماكن بيعه

الخميس 19/مارس/2020 - 01:41 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ترأسه اجتماع غدا لوضع خطة لإنتاج الكحول وكيفية تقنينه وفرض الرقابة على أماكن بيعه، بالإضافة إلى مساعدة الأماكن الكبيرة مثل: المصانع والشركات التي ترغب فى تعقيم مقراتها، وبالنسبة للمواطن العادى، فإنه سيتم إتاحة بيعه إلى المواطن العادى إذا طلب كميات صغيرة، أما من يطلبون شراء كميات ضخمة من الكحول، فسيتم معرفة أسباب شرائها وتتبع أثره، وسيتم إتاحة الكحول للمصانع التى تبدأ في إنتاج منتجات التطهير والمنظفات للوقاية من الفيروسات.

وأضاف أن، الصناعات الغذائية في مصر من أكثر الصناعات تقدمًا تم التنبيه علي المتاجر والسلاسل ارتفاع الصرف للسلع معينه لتجار النصف جملة من يقومون باستغلال الظروف.

وتابع وزير التموين، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه إذا تم التلاعب في بيع وشراء المنتجات الغذائية والصحية، فسيتم إحالة المتلاعب إلى نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أن هناك من تلاعبوا خلال الفترة الماضية بإنتاج الكمامات الطبية ومنتجات التطهير، حيث يتم إنتاجها من منتجات رديئة "تحت بير السلم"، وهناك بعض المنظفات ليس لها علاقة بأي تركيبات كيمائية، ويتم بيعها بأسعار كبيرة على أنها أنواع جيدة للمنظفات، وهو نوع من أنواع الغش والنصب وان أي تلاعب في الأسعار أو غش تجاري سيتم تحويله الي نيابة أمن الدولة العلياوتم تشكيل مجموعة عمل لكشف المتلاعبين.

وأوضح وزير التموين، أنه يتم الآن إنتاج روائح "55555" و"555" ومنتجات الشبراويشي، حتى يتم استخدامها كبديل للمنظمات وسوائل التطهير التي يبحث عنها المواطن ولا يجدها، مؤكدا أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم توفير منتجات الكحول الإيثيلي والمطهرات وكافة الكولونيا وقسمة والشبراواشي.

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