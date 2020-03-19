هانى الناظر: علاج كورونا موجود بالفعل ولكن يتم تجربته

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن العالم على بعد خطوات من اكتشاف علاج فيروس كورونا، وهناك دراسات عديدة يتم إجرائها والنتائج مبشرة، وقبل ذلك كانت هناك فيروسات عددية مثل سارس، وأنفلونزا الطيور، وغيرها، وتم اكتشاف علاج لها.وأضاف خلال لقاء ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن بعض العلاجات المرشحة لكورونا موجودة بالفعل ولكن يتم تجربتها بطريقة أخرى مثل «علاج الملاريا، والأنفلونزا العادية»، وهذا يوفر الوقت بمحاولة استخدام دواء موجود من البداية، مشيرًا إلى أننا في السابق كنا نستخدم الأسبرين لعلاج الصداع ثم بعد ذلك اكتشفنا أنه مفيد فى علاج تجلط الدم.وفيما يتعلق بالحيوانات الأليفة، أكد الدكتور هاني الناظر، أنه لم يثبت أن الكلاب والقطط ناقلة للفيروس.