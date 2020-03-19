«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

صدرت حديثًا عن دار التكوين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية» من تأليف باساراب نيكوليسكو٬ نقلهُ إلى العربية أدونيس وحورية عبد الواحد.باساراب نيكوليسكو Basarab Nicolescu عالِم فيزياء، ومُنظِّر وباحث فخري٬ في المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، وأستاذ في جامعة بيبس بولاي Babes-Bolaye في مدينة كلوج نابوكا Cluj-Napoca برومانيا، وهو أستاذ فوق العادة في المدرسة العامة الأولى، جامعة «ستيلينبوش» في جنوب أفريقيا، عضو في الأكاديمية الرومانية، مؤسِّس المركز العالمي للأبحاث والدراسات لاتخوميّة المعرفة (CIRET)، ورئيسه الفَخري.من مؤلّفاته الثالث المُضمَر، ونَثر الكمّ، نيويورك 2016، وضوء الضوء، منشورات تيموشوارا 2016، كما ألّف بالتعاون مع سيلفيو أورافيتزان Silviu Oravitzan كتاب من الحداثة إلى الحداثة الكونية ـ العِلم، والثقافة والروحانية، جامعة ولاية نيويورك 2014.صدر له أيضًا كتاب باللغة العربية بعنوان «العبر مناهجية» ترجمة ديمتري أفييرينوس، وتقديم أدونيس، دمشق، 2002.