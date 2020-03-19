تعليق وزير التموين على تكدس المواطنين لشراء السلع (فيديو)

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن، تكدس المواطنين على شراء السلع حدث فى كافة الدول، مؤكدًا أن كل ما يهم المواطن الحصول على السلع الأساسية.وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، أن كافة مواطنى الدول التي حدثت بها حالات إصابة بفيروس كورونا، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع وليس مصر فقط، مؤكدًا أن ما حدث ليس ظاهرة مصرية وإنما إنسانية.وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه التقى اليوم مع الجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية وتم التأكد أن كافة الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية المتواجدة الفترة الحالية تكفى لمدة 4 أشهر قادمة، مؤكدًا أنه يمكن تقليل تكدس المواطنين أمام المحلات بالتوعية.