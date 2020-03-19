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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رجائى عطية: تعرضت لافتراءات عديدة من سامح عاشور

الخميس 19/مارس/2020 - 01:56 ص
جريدة الدستور
أحمد عبد الرازق
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قال نقيب المحامين الجديد رجائي عطية، ردًا على سؤال حول علاقته بالنقيب السابق سامح عاشور والتحدث معه بعد الفوز فى انتخابات النقابة، «هو من يجب أن يتكلم وليس أنا».

وأضاف «عطية»، خلال لقاء ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» أن ما حدث من شوائب خلال هذه الانتخابات لم يحدث قبل ذلك وإنما هى ظاهرة ارتبطت فقط بالسنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن عملية الانتخابات أصابها هبوط فى التناول وخروج عن قواعد الاحترام.

وتابع عطية: «أقول بوضوح إن صدرى مفتوح لكل من يحب التعاون معي»، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية التعاون مع النقيب السابق لصالح النقابة، ليكمل الإجابة: «أشك أن يتخذ هو هذه الخطوة، وعندما كان نقيبا تجاوزت الكثير من المواقف لتظل العلاقة على ما يرام».

وأشار إلى أنه تعرض إلى مواقف افتراء من قِبل سامح عاشور النقيب السابق، حيث افترى عليه بأنه يناصر الإخوان وكذلك مواقف وتجاوزات أخرى، إلا أنه لم يشأ أن يتم استدراجه لهذه الأمور.
 

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