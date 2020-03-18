ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» فى قطر لـ452

سجلت قطر 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 452، حسب ما أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأربعاء.وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إنه تم تسجيل عشر إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها للعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي وحالة لمواطن قطري عائد من سويسرا.وأضاف البيان أن الحالات المصابة الجديدة دخلت إلى العزل الصحي التام، مشيرا إلى أن جميع الحالات تتمتع بصحة جيدة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وذكر أن الجهات المختصة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.ومع تسجيل الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية بالفيروس في قطر إلى 452، تعافى منهم أربعة أشخاص فقط.ولم تسجل أية وفيات بالفيروس في البلاد حتى الآن.وطبقا للقرار، يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم.واستثنى القرار القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع تأكيد مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.وكانت قطر قررت، الإثنين الماضي، إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة لمدة 14 يوما قابلة للتجديد، باستثناء رحلات الشحن الجوي والترانزيت، وتطبيق الحجر الصحي على المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم فور وصولهم ولمدة 14 يوما.