رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» فى قطر لـ452

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:50 م
كوروناقطر
كوروناقطر
وكالات
طباعة
سجلت قطر 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 452، حسب ما أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إنه تم تسجيل عشر إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها للعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي وحالة لمواطن قطري عائد من سويسرا.

وأضاف البيان أن الحالات المصابة الجديدة دخلت إلى العزل الصحي التام، مشيرا إلى أن جميع الحالات تتمتع بصحة جيدة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وذكر أن الجهات المختصة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

ومع تسجيل الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية بالفيروس في قطر إلى 452، تعافى منهم أربعة أشخاص فقط.

ولم تسجل أية وفيات بالفيروس في البلاد حتى الآن.

وطبقا للقرار، يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم.

واستثنى القرار القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع تأكيد مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

وكانت قطر قررت، الإثنين الماضي، إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة لمدة 14 يوما قابلة للتجديد، باستثناء رحلات الشحن الجوي والترانزيت، وتطبيق الحجر الصحي على المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم فور وصولهم ولمدة 14 يوما.

موضوعات متعلقة

الجندي: «كورونا كان هيخرب البيوت لولا هذه الفتوى» (فيديو)

الصحة العالمية: لن يتم توفير لقاح كورونا قبل 12 شهرًا

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

منوعات

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

منشورات الطفل السورية تصدر قصة «بديل بابا نويل»

«كتاب مصر» تؤجل جمعيتها العمومية تماشيًا مع خطة احتواء كورونا

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة