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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يعلن مقتل القيادى الإرهابى زياد بلعم

الخميس 19/مارس/2020 - 02:23 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلنت شعبة الاعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، استهداف الإرهابي زياد بلعم أحد أخطر الإرهابيين الليبيين المطلوبين دوليًا.

وقالت الكتيبة 155 مشاة، التابعة للجيش الوطني، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إنه بعد الرصد والمتابعة وبتنسيق مباشر من غرفة العمليات الرئيسية، تمكنت وحدات الاستطلاع من تحديد مواقع تواجد عناصر سرايا بنغازي الإرهابية، حيث تحركت بعد ذلك وحدات المدفعية التابعة للكتيبة، بعد صدور التعليمات من غرفة العمليات الرئيسية؛ لتنفيذ عملية نوعية على مواقع هذه الجماعات.

وأضافت الكتيبة، أن الوحدات المكلفة تمكنت إتمام المهمة والقضاء على الأهداف المرصودة التي كان من أبرزها الإرهابي الهارب زياد بلعم أحد قادة جماعة «أنصار الشريعة».

وكانت أنباء محلية ترددت، في وقت سابق من مساء اليوم، عن إصابة الإرهابي المطلوب دوليا زياد بلعم في القتال ضد قوات الجيش بالعاصمة طرابلس، وهو أحد المخططين لاغتيال السفير الأمريكي 2012.

وأضافت الأنباء، أن الإرهابي المطلوب دوليا أصيب بالقصف المدفعي لقوات الجيش على تمركزات العناصر المسلحة، وتم نقله إلى مصحة الجسر بمنطقة صلاح الدين بطرابلس.

ويعد زياد بلعم أحد أخطر الإرهابيين الليبيين المطلوبين، وهو من رموز الإرهاب التي ظهرت بعد عام 2011.

وعقب أحداث 17 فبراير تولى «بلعم» قيادة ما يعرف بـ«كتيبة عمر المختار»، ثم انضم بعد ذلك إلى فرع تنظيم القاعدة في ليبيا المسمى بـ«أنصار الشريعة».

ووفقًا للتقارير، يعتبر هذا الارهابي أحد المتهمين في اغتيال ضباط وعسكريين، خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 في بنغازي، ومن ضمن المخططيين لعملية اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي، كريس ستيفنز.

وشغل «بلعم» منصب آمر لكتيبة عمر المختار، ثم آمر لكتيبة «سرايا مالك»، التابعة لتنظيم الشريعة المرتبط بتنظيم القاعدة، ثم قيادي بما يمسى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» الإرهابي.

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