وزيرة الهجرة: 1700 مصرى يريدون العودة من السودان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك 1700 مصري في السودان أبدوا رغبتهم العودة لمصر، مؤكدة أنه تم توفير ما يقرب من ٣٠ أتوبيسًا أمام معبر قسطل الحدودي، لنقل المصريين القادمين من السودان.وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لإعادة الطلاب الموجودين في السودان، كما يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للمصريين العائدين من السودان.كما كشفت أن حوالي 271 مصريًا كانوا عالقين في الكويت عادوا لمصر.