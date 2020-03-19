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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: ننتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:13 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر تحارب عدو غير واضح، وهذا يؤدي إلى نوع من الخوف، والرغبة في حماية النفس من قبل بعض المواطنين، ولذلك يلجأ بعض المواطنين إلى السوبر ماركت، لشراء الكثير من السلع.

وتابع «المصيلحي»، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة مساءًا»، المذاع على الفضائية الأولى، أن التكالب على السلع ليس ظاهرة مصرية، ولكنه ظاهرة إنسانية حدثت في العديد من الدول التي انتشر بها الفيروس، مشيًرا إلى أن المواطن عليه أن يطمئن بشأن توفر السلع بشكل كبير في مصر.

ولفت إلى أن رصيد القمح يكفي 3 شهور ونصف، وخلال الشهر المقبل سيبدأ موسم جمع القمح، ونستهدف أكثر من 3.5 مليون طن، وهذه الكمية تكفينا 4.5 شهور ونص، معقبًا: «لو العالم كله قفل، لدينا قمح يكفينا لمدة 8 شهور، وده مش هيحصل، وهذا يعني توفر الخبز والمكرونة بصورة كبيرة، ولا داعي للقلق، الاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن، فكميات الزيوت تكفي لـ8 شهور، الأرز الموجود بالبلد يكفي استهلاكها وأكثر من استهلاك المواطنين، والدليل أن سعر الأرز أرخص من العام الماضي».

وأكد وزير التموين أن الخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي التي قام بها الرئيس منذ تعويم الجنية نجني ثمرها الآن، إذ أن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95%، والدواجن المجمدة 6 شهور، واللحوم المحليه تمثل 80% من استلام المواطنين، واللحوم السودانية تأتي إلينا طازجة ولايوجد أي نقص في اللحوم الطازجة، وكل البقوليات والعدس والفول متوفرة، والمخزون الاستراتيجي من البقوليات يكفي أربعة أشهر.

وأضاف أن الحديث نقص الزيت شائعة ولدينا 70 ألف طن تم توزيعهم شهريًا، وكافة أنواع الزيويات موجودة بكافة أنواعها، أي نقص في السلع اتصلوا 19588 علي الخط الساخن لحماية المستهلك، ووزارة التموين تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، والسكر يكفي لنهاية العام.

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