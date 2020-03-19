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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«خليك فى البيت».. «MBC مصر» تُطلق خريطة برامجية ترفيهية

الخميس 19/مارس/2020 - 06:11 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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تواصل قنوات «MBC مصر» مُبادرتها لدعم وتشجيع المُشاهدين للبقاء في المنازل من خلال حملتها الجديدة «في البيت خليك.. وهنسليك» حيث تبدأ غدًا إطلاق خريطة برامجية متنوعة تضم مُختارات من الأعمال الترفيهية المُميزة التي يلتف حولها المٌشاهدين.

تعرض «MBC مصر» في تمام الثانية عشر ظهرًا، المُسلسل الكوميدي «كابتن أنوش» مع بيومي فؤاد، وعبير صبري، وفي تمام الثانية ظهرًا مُسلسل «لمعي القط» مع محمد إمام وتارا عماد، وفي السابعة مساءً مُسلسل «صاحب السعادة» مع النجم الكبير عادل إمام ولبلبة.

كما تواصل عرض المُسلسل الاجتماعي «شقة فيصل» مع كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر يوميًا في تمام التاسعة مساءً.

ولتوفير أكبر فرصة للترفية العائلي الراقي، تعرض «MBC مصر» كل جمعة وسبت في تمام الثامنة مساءُ مُختارات من مسرحيات «مسرح مصر» مع أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا، بالإضافة لعرض حلقات خاصة من البرنامج الكوميدي «أسعد الله مساءكم من جديد» مع النجم أكرم حُسني في شخصية أبو حفيظة في تمام التاسعة مساء كل سبت.

وتُقدم يوميًا في تمام الواحدة صباحًا سهرة منوعة تعرض فيها أفلام عربية، ومسرحيات كوميدية، وأفلام أجنبية مميزة، وأفلام هندي، وبرامج منوعات ضخمة.

وأطلقت «MBC مصر» عبر شاشتها وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بداية من اليوم حملة إعلامية مُكثفة تحت شعار «في البيت خليك.. وهنسليك» شارك فيها نُخبة من نجوم الفن والرياضة يدعون المواطنين فيها لضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة وتقليل الحركة وعدم التواجد في أماكن التجمعات حرصًا على الصحة الشخصية ولتلافي نقل أو استقبال عدوى فيروس «كورونا» المُستجد.

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