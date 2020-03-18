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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصدر بـ"الإنتاج الإعلامي" ينفي وجود إصابات بـ"كورونا" في المدينة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:25 م
الإنتاج الإعلامي
الإنتاج الإعلامي
دعاء عبد المقصود
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نفى مصدر مسؤول بمدينة الإنتاج الإعلامي، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من وجود حالات إصابة بفيروس" كورونا" في المدينة، وتوقف تصوير المسلسلات بها.

وأكد المصدر أن كل ما تم نشره كاذب وعار تماما من الصحة، وأضاف أن حركة تصوير الأعمال الدرامية تتم بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي كانت من أولى المؤسسات التي وضعت معقمات وأجهزة قياس لدرجة الحرارة على كافة مداخل المدينة لكل فرد يدخل المدينة، كما قامت بوضع خطة عمل شاملة لمواجهة الفيروس، وأكد المصدر أن المدينة سوف تتخذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مطلقي مثل هذه الشائعات.

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