مصدر بـ"الإنتاج الإعلامي" ينفي وجود إصابات بـ"كورونا" في المدينة

وأشار إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي كانت من أولى المؤسسات التي وضعت معقمات وأجهزة قياس لدرجة الحرارة على كافة مداخل المدينة لكل فرد يدخل المدينة، كما قامت بوضع خطة عمل شاملة لمواجهة الفيروس، وأكد المصدر أن المدينة سوف تتخذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مطلقي مثل هذه الشائعات.

نفى مصدر مسؤول بمدينة الإنتاج الإعلامي، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من وجود حالات إصابة بفيروس" كورونا" في المدينة، وتوقف تصوير المسلسلات بها.وأكد المصدر أن كل ما تم نشره كاذب وعار تماما من الصحة، وأضاف أن حركة تصوير الأعمال الدرامية تتم بصورة طبيعية.