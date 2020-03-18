محافظ بورسعيد يقرر إيقاف العمل بمصنع بعد إصابة هندى بـ«كورونا»

أعلنت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان، قرر ايقاف العمل بمصنع «سينمار» المملوكة لشركة هندية، لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بعد ظهور حالة ايجابية لفيروس «كورونا» المستجد لأحد الهنود الجنسية العاملين بالمصنع.وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن المحافظ قرر تواجد الوردية العاملة حاليًا بالمصنع وعدم خروجهم، واعتبار المصنع منطقة حجر صحي، بالإضافة إلى تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجه في منازلهم لمدة أسبوعين.وأكدت محافظة بورسعيد على أنه جرى التأكد خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة هذا الأمر، بأنه جرى عزل زوجة المصاب ووضعها تحت المراقبة بأحدى المستشفيات، وأن المحافظ وجه بالبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع بأكمله، ومستشفى الحميات التي تم التأكد من إيجابية الحالة خلال وجود المريض بها، لافتًا أن مديرية الصحة قد قامت بنقل المصاب مساء اليوم إلى جناح العزل بمستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج.