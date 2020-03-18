الصين تبحث التنمية الاقتصادية وسط «قلاقل» كورونا

ترأس شي جين بينغ، أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الأربعاء، اجتماعًا على مستوى القيادة؛ لبحث أعمال الوقاية من فيروس كورونا والتنمية الاقتصادية في الداخل والخارج.وجرى خلال الاجتماع وضع ترتيبات للتنسيق بين أعمال الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.ألقى شي كلمة مهمة في اجتماع اليوم الذي عقدته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، موضّحًا أن الاتجاه الإيجابي للوقاية والسيطرة يتحرك قدمًا على نحو مستمر، وهناك سرعة في وتيرة استئناف عمليات الإنتاج وأنشطة الحياة الطبيعية.ولفت إلى أن الأوضاع والمشكلات الجديدة، لا سيما انتشار الفيروس خارج الصين وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، أوجدت تحديات جديدة، مشيرًا إلى وجوب تلاؤم أولويات العمل وإجراءات الاستجابة مع الأوضاع المتغيرة من أجل الفوز في المعركة ضد المرض، بالتزامن مع ضمان تحقيق نصر حاسم في مهمة بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والقضاء على الفقر.حذر شي من تعقد أوضاع المرض وخطورتها في الداخل والخارج، موضحا أن مهام العلاج الطبي وأعمال الوقاية والسيطرة والمتابعة لا تزال تستلزم جهودا شاقة في مقاطعة هوبي وحاضرتها ووهان، مؤكدًا أن مخاطر ارتداد تفشّي المرض لا تزال قائمة في المناطق الأخرى، نظرًا لحركة الأفراد المتزايدة وتجمعات المواطنين.وأشار شي بشكل خاص إلى المخاطر المتزايدة للحالات الواردة مع سرعة انتشار المرض في جميع أنحاء العالم، متابعا "لن نسمح مطلقا بارتداد هذا الاتجاه الإيجابي المستمر الذي تحقق عبر جهود بالغة".على صعيد التعاون الدولي، حث شي على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل تدعيم تحليل التغيرات الطارئة على وضع المرض العالمي والتنبؤ بها، ودعم الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة المخاطر الواردة، مطالبا بتعزيز التبادلات والتعاون مع البلدان الأخرى في الاستجابة للمرض، متعهدا بمواصلة الصين مساعدتها البلدان الأخرى قدر استطاعتها.واختتم بتوجيه المزيد من الإرشاد والدعم للمواطنين الصينيين خارج البلاد وحماية أرواحهم وصحتهم.