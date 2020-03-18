رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تبحث التنمية الاقتصادية وسط «قلاقل» كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:22 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
ترأس شي جين بينغ، أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الأربعاء، اجتماعًا على مستوى القيادة؛ لبحث أعمال الوقاية من فيروس كورونا والتنمية الاقتصادية في الداخل والخارج.

وجرى خلال الاجتماع وضع ترتيبات للتنسيق بين أعمال الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ألقى شي كلمة مهمة في اجتماع اليوم الذي عقدته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، موضّحًا أن الاتجاه الإيجابي للوقاية والسيطرة يتحرك قدمًا على نحو مستمر، وهناك سرعة في وتيرة استئناف عمليات الإنتاج وأنشطة الحياة الطبيعية.

ولفت إلى أن الأوضاع والمشكلات الجديدة، لا سيما انتشار الفيروس خارج الصين وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، أوجدت تحديات جديدة، مشيرًا إلى وجوب تلاؤم أولويات العمل وإجراءات الاستجابة مع الأوضاع المتغيرة من أجل الفوز في المعركة ضد المرض، بالتزامن مع ضمان تحقيق نصر حاسم في مهمة بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والقضاء على الفقر.

حذر شي من تعقد أوضاع المرض وخطورتها في الداخل والخارج، موضحا أن مهام العلاج الطبي وأعمال الوقاية والسيطرة والمتابعة لا تزال تستلزم جهودا شاقة في مقاطعة هوبي وحاضرتها ووهان، مؤكدًا أن مخاطر ارتداد تفشّي المرض لا تزال قائمة في المناطق الأخرى، نظرًا لحركة الأفراد المتزايدة وتجمعات المواطنين.

وأشار شي بشكل خاص إلى المخاطر المتزايدة للحالات الواردة مع سرعة انتشار المرض في جميع أنحاء العالم، متابعا "لن نسمح مطلقا بارتداد هذا الاتجاه الإيجابي المستمر الذي تحقق عبر جهود بالغة".

على صعيد التعاون الدولي، حث شي على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل تدعيم تحليل التغيرات الطارئة على وضع المرض العالمي والتنبؤ بها، ودعم الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة المخاطر الواردة، مطالبا بتعزيز التبادلات والتعاون مع البلدان الأخرى في الاستجابة للمرض، متعهدا بمواصلة الصين مساعدتها البلدان الأخرى قدر استطاعتها.

واختتم بتوجيه المزيد من الإرشاد والدعم للمواطنين الصينيين خارج البلاد وحماية أرواحهم وصحتهم.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

ترامب يكشف عن تقدم في علاج جديد لكورونا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

منوعات

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

منشورات الطفل السورية تصدر قصة «بديل بابا نويل»

«كتاب مصر» تؤجل جمعيتها العمومية تماشيًا مع خطة احتواء كورونا

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا