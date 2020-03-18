بقرار «الوزراء».. أتى خضر رئيسا للإدارة المركزية للشؤون الفنية بالأزهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور أتى أتى سيد أحمد خضر، رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون الفنية بالأزهر الشريف.كما عُين بالقرار نفسه الشيخ السيد محمود إبراهيم سراج، رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية.شغل الدكتور أتى سيد أحمد خضر، منصب المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية العلمية بالأزهر الشريف، قبل تعينه في منصبه الجديد.