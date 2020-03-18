«صحة البحر الأحمر»: تطهير وتعقيم 48 منتجعا سياحيا بالغردقة

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم تطهير مجموعة من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وحرصا على الصحة العامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالمتابعة الدورية والمستمرة التأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.وأكد مرعي أنه تم توجية فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وسفاجا للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير، حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم مبنى مستشفى الحميات بالغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان المحافظة، ومديرية الأمن ومقر النيابات والوحدة المحلية وبعض من المنشآت، وإحدى سلاسل المنتجعات السياحية بالغردقة، ومصلحة الطب الشرعى والسكن الخاص بهم، والحملة الميكانيكية بالديوان العام بالمحافظة، وقصر الثقافة، وديوان مديرية الصحة، ومبنى مستشفى الجونة.وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان له، أنه تم تعقيم عدد 30 فندق سياحي داخل مدينة الغردقة، بالإضافة إلى 18 فندق بمنطقة الجونة، مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم تتم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأنه يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن، مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات، وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.