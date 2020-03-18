«الصحفيين»: غدا الخميس بدء صرف بدل التدريب عن شهر مارس

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول اليوم مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية عن شهر مارس الحالي لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من يوم غد الخميس 19 مارس.ووصلت أمس المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم تحويلها بدءًا من يوم الأحد 22 مارس لكل المؤسسات الصحفية، بحيث يبدأ صرف البدل بها بدءا من اليوم التالي الاثنين 23.