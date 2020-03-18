إغلاق 52 مركزا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

أكد هشام كمال رئيس حي غرب الإسكندرية، استمرار تنفيذ حملات غلق المعاهد التعليمية والحضانات والنوادي الصحية والسيبرات وقاعات الأفراح والمحلات العامة المخالفة للشروط البيئية، كقرار احترازي من الدولة حفاظا على الصحة العامة للطلاب ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.وشن حي غرب الإسكندرية مساء اليوم حملة، حيث تم غلق وتشميع 52 معهد تعليمي وحضانة ونادي صحي (جيم) وسيبرات وقاعات أفراح وذلك بقطاعي مينا البصل كرموز والموقف الجديد.وأسفرت الحملة عن مصادرة 110 شيشة من 36 مقهى وغلق 5 سوبرماركت لعدم وجود بطاقة صحية بقطاع كرموز، وغلق 3 محل عصير لعدم وجود بطاقة صحية و7 محل حلواني لعدم وجود بطاقة صحية، ومطعم فول لعدم وجود بطاقة صحية، و5 مخابز عيش لعدم وجود بطاقة صحية.كما تم التحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة (16 كرسي متنوعة، 5 تريبزات حديد، 12 إعلان) بوجود مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير ادارة اشغال الطريق، وإدارة الرخص بالحي ومدير إدارة الأزمات والكوراث والأمن الصناعي ومفتشي إدارتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.