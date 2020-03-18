استكمال فعاليات قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 8» في شلاتين

استكملت قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (8)"، فعالياتها، اليوم الأربعاء، بمدينة شلاتين، وذلك تزامنا مع بدء فعالياتها بكل من مدينتي حلايب وأبو رماد، حيث توجه فريق طبي في تخصصات الباطنة، الجراحة، أمراض الجلدية، طب وجراحة العيون، الأمراض الصدرية، والأسنان، صباح اليوم إلى مدينتي حلايب وأبو رماد، لتوقيع الكشف على الأهالي هناك، وكذلك فريق طبي بيطري للكشف على الثروة الحيوانية.وأعلنت الدكتوره نسرين عمر المدير الفني للشئون الطبية بالقافلة وعميد كلية الطب، عن توقيع الكشف على 376 حالة بمدينة شلاتين و190 حالة بمدينة حلايب و146 حالة بأبو رماد بإجمالي 712 حالة، بالإضافة إلى إجراء 5 عمليات جراحية.وأعلن الدكتو عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري، أن القافلة البيطرية قامت بزيارة بعض التجمعات بكل من مدينتي حلايب وأبو رماد، حيث تم توقيع الفحص التناسلي والكشف على الحيوانات المريضة، وتم توقيع الكشف على 300 رأس من الماعز، و70 من الجمال، و260 من الطيور، وإجراء بعض الجراحات.