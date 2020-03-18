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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة بعد إصابتها بالأنفلونزا: «عشت حالة رعب» (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:08 م
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
أحمد عبد الرازق
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ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" في حلقة اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لنزلة برد، حيث أعلنت أنها صممت على تقديم الحلقة لتشرح للناس تجربتها الشخصية رغم صوتها الذي بدأ عليه التأثر والتعب.

وقالت وهبة: "كنت مصابة بأعراض أولية للأنفلونزا العادية، وأثناء مشاهدتي للتلفزيون شاهدت أحد الأطباء وهو يقول إن أعراض كورونا لا يشترط فيها ارتفاع درجة الحرارة، وبدأت البحث على الإنترنت عن أعراض كورونا لتجد الكثير من غير المتخصصين يتكلمون"، متابعة: "أنا غلطت لكن وقت الخوف بننسى كل حاجة وأنا عشت ليلة من الرعب ولم أستطع النوم بسبب خوفي أن أكون مصابة بكورونا"، متابعة: "عملت التحليل والحمد لله طلع سلبي".

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