حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تعمل على جبهات متعددة وتلاقي النتائج المدهشة التي كنت تتوقعها، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.





عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط والعصبية، شاور عقلك بين الحين والآخر واترك القلب جانبًا.





صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق،خاصة الرياضة، ولا سيما أن وضعك الصحي دقيق.



