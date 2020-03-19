حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:30 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تعمل على جبهات متعددة وتلاقي النتائج المدهشة التي كنت تتوقعها، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.
عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط والعصبية، شاور عقلك بين الحين والآخر واترك القلب جانبًا.
صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق،خاصة الرياضة، ولا سيما أن وضعك الصحي دقيق.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.