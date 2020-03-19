حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:32 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عملية شراء أو بيع أو استثمار، ويخيّم على الجو مناخ جميل من التفاهم، وترتاح وتخطط لمشروع جديد.
عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.
صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.