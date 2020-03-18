«العزاوي»: الزرفي لن يفي بالتعهدات التي أطلقها للعراقيين

قال الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلوم السياسية، إن العراق أمام صراع إرادتين، الأولى إيرانية متمثلة في أذرع طهران والثانية عراقية تريد إخراج بغداد من النفوذ الإيراني والأمريكي.وأضاف «العزاوي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «العربية الحدث» أن السنة والأكراد لم يكونوا سببا في إفشال حكومة علاوي، بل الكتل الشيعية هي السبب، وأن الطبقة السياسية الشيعية بسبب خلافتها الكثيرة والكبيرة على شخص رئيس الحكومة، أعطت فرصة للرئيس العراقي لتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة بعد التواصل مع غالبية الكتل السياسية.وردا على سوال للإعلامي محمود الورواري المذيع في قناة «العربية الحدث» حول قدرة الزرفي على الإيفاء بجملة التعهدات التي أطلقها، ومن بينها حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين، قال «العزاوي» إنها مسؤولية كبيرة وأنه صعّب الأمر على نفسه، وربما يحصل على الأغلبية وتمرر حكومته، لكن ستكون مكسورة الجناح وضعيفة حيث أن هناك عامل خارجي وهو إيران التي تريد حكومة عراقية تدفع لتحجيم دور الولايات المتحدة وإخراج قواتها من العراق وهو ما يعني تحد كبير من أجل تنفيذ تلك التحديات والوعود التي قطعها على نفسه.