حظك اليوم.. برج القوس الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:33 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: تجد نفسك في موقع أقوى بكثير، حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد الحلول المناسبة.
عاطفيًا: لا تبتعد عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الشائعات، تأكد من الأمور جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.