حظك اليوم.. برج القوس الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: تجد نفسك في موقع أقوى بكثير، حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد الحلول المناسبة.





عاطفيًا: لا تبتعد عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الشائعات، تأكد من الأمور جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.





صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.



