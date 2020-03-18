«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

في الوقت الذي يحاول فيه تجار السوق السوداء استغلال احتياج الناس للمطهرات والمنظفات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ظهر عبدو محمد أحد الشباب بالغردقة، متطوعًا لتجهيز وشراء المواد المطهرة وتوزيعها مجانًا على الأهالي، ولم يقتصر في التوزيع علي مدينته فقط، لكنه تواصل مع عدد من الشباب بباقي مدن محافظة البحر الأحمر.يقول عبدو في حديثه لـ"الدستور"، إنه يجهز الكحول ومواد التعقيم وتعبئتها في عبوات متوسطة، ويتم توزيعها علي المواطنين مجانًا، مؤكدًا أن ما يقوم به هو عمل صغير يمكن أن يساهم لمساعدة الآخرين وفي حدود إمكاناته المحدودة، لافتًا إلى أنه في أول يوم لأعمال المبادرة التي بدأ بها تمكن من توزيع ما يقرب من 5700 زجاجة كحول.وأضاف الشاب المتطوع، أنه يحصل على المواد اللازمة للتجهيز بصعوبة في ظل احتكار مسؤولي الشركات المصنعة للمواد وعرضها بالسوق السواداء لتحقيق هامش ربح أعلى واستغلال الازمة، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا للمساعدة من الكثير من الشباب للمساهمة في التوزيع بالمدن.