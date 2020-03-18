الوقاية الآن.. أطباء يضعون روشتة «التعامل الآمن» فى «زمن الوباء»



وقدم المختصون، فى حديثهم مع «الدستور»، مجموعة من النصائح الفعالة لتجنب العدوى بالفيروس، الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «جائحة»، كما قيّموا الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة فى الأيام الماضية، إلى جانب توقعاتهم بشأن انحسار المرض فى فصل الصيف من عدمه، وآخر ما تم التوصل إليه فى البحث عن عقار للعلاج.





حاتم شعبان: 80% يتعافون فى المنزل.. ونتوقع انحسار الفيروس فى الصيف



قال الدكتور حاتم شعبان، استشارى أمراض القلب، إن فيروس «كوفيد- ١٩» ينتمى إلى عائلة الفيروسات التاجية المعروفة باسم «كورونا»، التى تتميز بغشاء محيط، وتم اكتشافها فى عام ١٩٦٠، ومنذ ذلك التاريخ شهد تكوينها الجينى «طفرات كبيرة» أحدثت علامات فارقة فى تاريخ الأوبئة حول العالم. وقدم المختصون، فى حديثهم مع «الدستور»، مجموعة من النصائح الفعالة لتجنب العدوى بالفيروس، الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «جائحة»، كما قيّموا الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة فى الأيام الماضية، إلى جانب توقعاتهم بشأن انحسار المرض فى فصل الصيف من عدمه، وآخر ما تم التوصل إليه فى البحث عن عقار للعلاج.قال الدكتور حاتم شعبان، استشارى أمراض القلب، إن فيروس «كوفيد- ١٩» ينتمى إلى عائلة الفيروسات التاجية المعروفة باسم «كورونا»، التى تتميز بغشاء محيط، وتم اكتشافها فى عام ١٩٦٠، ومنذ ذلك التاريخ شهد تكوينها الجينى «طفرات كبيرة» أحدثت علامات فارقة فى تاريخ الأوبئة حول العالم.



وأوضح «شعبان» أن من أبرز هذه العلامات متلازمة الالتهاب التنفسى الحاد المعروفة باسم «سارس»، التى ظهرت فى آسيا، وتسببت فى عدد كبير من الوفيات بداية القرن الـ٢١، إلى جانب متلازمة الشرق الأوسط «كورونا»، وهو التهاب تنفسى أيضًا ظهر فى المملكة العربية السعودية منذ قرابة ١٣ عامًا، وصولًا إلى «كوفيد- ١٩» المعروف باسم «كورونا المستجد»، الذى ظهر داخل الصين فى ديسمبر الماضى، وتفشى فى معظم دول العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية.



وبيّن أن «كورونا المستجد» ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن الحديث والتنفس، أو ملامسة الأسطح، سواء الجافة أو الطرية، ومن ثم نقل العدوى للشخص إذا لمس بيديه العين أو الأنف أو الفم، مشددًا على أن خطورته تكمن فى أنه فيروس «سريع الانتشار جدًا».



وكشف عن أن ٨٠٪ من الحالات المصابة بـ«كورونا المستجد» يمكن أن تُعالج فى المنزل، وهو ما دفع العديد من دول العالم إلى تبنى حملات باسم «stay home» أو «ابقى فى المنزل»، وذلك حال شعور الشخص بأعراض الإنفلونزا العادية.



وأضاف: «يجب أن يلزم الشخص المصاب المنزل، ويتابع مع الطبيب المسئول عنه، وبذلك تقل نسب العدوى والإصابة، لكن فى حال تطور تلك الأعراض إلى ارتفاع شديد فى درجة الحرارة، وضيق فى التنفس، ونهجان مفاجئ، وكحة جافة قوية، ينبغى على الشخص التوجه فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، والخضوع لحجر صحى».



وبعث برسالة طمأنة إلى الناس، داعيًا إياهم إلى تجنب الخوف والذعر، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يغزو العالم فيروس مثل «كورونا»، الذى سينتهى مثل غيره، لأنه «ياما دقت على الراس كورونا»، معتبرًا أن المرض المنتشر حاليًا هو «كورونا الهلع والفزع»، وليس «كورونا الفيروس».



وتابع: «نريد الاستعانة بالله، وهذا ما فعله الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى دعا إلى يوم وطنى للصلاة والتوسل لله بأن يتغلبوا على فيروس كورونا، الأمر الذى يمكن أن يسهم فى تقليل الإصابة به، اعتمادًا على ما يطلق عليه المناعة الروحية».



ونصح المصريين بالابتعاد نهائيًا عن التجمعات الكبيرة فى الشوارع، وعدم ركوب مترو الأنفاق إلا للضرورة القصوى، وغسل اليدين ليلًا ونهارًا وتنظيف الأسطح، والتعرض للشمس والهواء، والراحة النفسية، مثمنًا مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل الدراسة ١٤ يومًا، وإلغاء كل الأنشطة الرياضية للحد من التجمعات التى تؤدى إلى زيادة معدلات الإصابة وانتشار الفيروس.



وأشار إلى وجود بعض الدراسات التى تؤكد أن قوة الفيروس ستقل بنسبة محددة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قائلًا: «مناخ مصر الصيفى الذى يتميز بارتفاع الحرارة سيساعد على انحسار وتراجع نشاط الفيروس بنسبة كبيرة».



هانى الناظر: الكمامة لا تُستعمل إلا فى حالة مرافقة حالات مصابة



كشف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن أن مبادئ الوقاية من الفيروس الذى اجتاح العالم دون سابق إنذار هى عبارة عن إجراءات بسيطة، تتمثل فى غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وعند الخروج والابتعاد عن المنزل.



وناشد «الناظر» المواطنين العودة للعادات والتقاليد التى كان يواظب عليها المصريون فى فترات سابقة، مثل وضع الأحذية فى المكان المخصص لها خارج المنزل، وعدم التجول بها فى الداخل، وفتح النوافذ فى وقت الظهيرة للسماح بدخول الشمس، بجانب الاحتفاظ بمناديل ورقية بشكل دائم لاستخدامها وقت العطس والكحة، وعدم إلقائها فى الشارع بعد الاستخدام.



ونصح أيضًا بالامتناع عن الأكلات الجاهزة «fast food»، والطعام من عربات الشارع، سواء الفول أو الكبدة وغيرهما من الأطعمة المكشوفة، بجانب الابتعاد عن تناول الطعام فى طبق واحد لأكثر من شخص، أو وضع الفم فى صنبور المياه للشرب، مع ضرورة التوقف عن احتضان وتقبيل الأبناء والأحفاد والصغار بصفة عامة.



وبيّن «الناظر» أن هناك فارقًا بين أعراض «الإنفلونزا الموسمية العادية» وأعراض فيروس «كورونا المستجد»، قائلًا إن «كورونا يشهد ارتفاع درجة الحرارة لـ٤٠ درجة مئوية، والإصابة بصداع شديد للغاية، والشعور بوجع قوى فى الجسم، وكحة جافة تمامًا لا يوجد بها بلغم، وضيق شديد فى التنفس».



وتابع: «الكمامة لا تُستعمل إلا فى حالة مرافقة حالات مصابة، والتهوية الجيدة مهمة جدًا فى العمل ووسائل المواصلات والمنازل، وبصفة عامة لا بد أن يتجنب الشخص استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، لأنها تنقل العديد من الأمراض وليس فقط كورونا».



واختتم بتلخيص مجموعة من النصائح الواجب العمل بها من جميع المواطنين، وهى: الالتزام الكامل والانتظام فى العلاج الموصوف لأمراضهم ومشاكلهم الصحية، وممارسة رياضة المشى فى الأماكن المفتوحة، والحرص على ارتداء الملابس المناسبة لدرجات الحرارة مع عدم التعرض للرياح والأتربة، وعدم الوجود فى الأماكن المزدحمة، والحرص على التهوية الجيدة داخل المنازل أو أى أماكن موجودين بها.



وتضمنت كذلك "عدم الاختلاط أو زيارة مرضى يعانون من مشاكل صحية فى الجهاز التنفسى، وغسل اليدين والفم بالماء والصابون قبل وبعد الأكل، والتوقف عن احتضان وتقبيل الأبناء والأحفاد والصغار بصفة عامة، وعند الشعور بارتفاع فى درجة الحرارة يصاحبه صداع شديد لا بد من عدم الانتظار والتوجه فورًا لأقرب مستشفى".



محمد العزب: أى شخص مصاب بـ«برد» عليه الجلوس فى البيت



كشف الدكتور محمد العزب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومى للكبد والأمراض المعدية، عن أن «كوفيد- ١٩» واحد من سلالات الفيروسات التاجية المعروفة التى كان أشهرها «سارس» فى بدايات الألفية، الذى أصاب نحو ٨ آلاف شخص، وأدى إلى وفاة ٨٠٠ حالة على مدى ٨ أشهر.



وقال «العزب» إن هناك طريقين لانتشار العدوى، الأول مباشر عن طريق رذاذ الشخص المصاب، والثانى غير مباشر عبر لمس الأسطح الحاملة الفيروس، داعيًا إلى ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر وبطريقة صحيحة، أى لمدة ٢٠ ثانية، مع فركهما بالكامل وتمرير المياه والصابون بين الأصابع.



وأضاف: «الشخص المصاب بأعراض برد يجب عدم خروجه من المنزل، مع ارتداء الأشخاص المصابين بضعف فى المناعة، ويحصلون على أدوية كورتيزون وعلاج للسرطان قناعات واقية للأنف والفم (ماسكات)، بجانب الابتعاد عن استخدام المضادات الحيوية، والاهتمام بالتغذية السليمة، من بينها السلطات الخضراء ومضادات الأكسدة».



وأشاد بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها أجهزة الدولة المعنية فى ٣٦ منفذًا بحريًا وجويًا وبريًا، بهدف الكشف على السائحين القادمين من الخارج، ووضع من يشتبه به فى عزل صحى، واصفًا إياها بأنها فى غاية الأهمية، خاصة مع عدم اكتشاف لقاح للعلاج من هذا الفيروس اللعين إلى الآن، أو وجود علاج تخصصى للمضاعفات الناتجة عنه، وتابع: «الوقاية ومنع انتقال الإصابة من شخص لآخر هى الأساس، فى ظل أن المريض يمكنه نقل العدوى إلى الآخرين خلال فترة حضانة المرض، كما أن أعراضه تتشابه مع أعراض الإنفلونزا وأى التهاب جهاز تنفسى علوى أو سفلى، لذا لا نستطيع الجزم بأن هذا كورونا أو نزلة برد موسمية إلا باختبار معملى دقيق».



وطالب بتوفير أجهزة اختبار كشف الفيروس الـ«PCR» فى مختلف أنحاء مصر، وليس فى المعامل المركزية بوزارة الصحة فقط، ونصح الأطباء بارتداء الملابس الوقائية بالكامل، بما فيها غطاء العين، حال التعامل مع أى مريض مشتبه فيه، وكذلك القفازات، فضلًا عن تعقيم أجهزة الكشف.



وشدد على عدم وجود ما يجعلنا نجزم بانتهاء الفيروس فى الصيف، لأنه فيروس من سلالة جديدة، وكل من يرجح ذلك يعتمد على تجربة الفيروسات الأخرى، مضيفًا: «نأمل فى حدوث هذا، ونقول يا رب يكون يونيو المقبل هو موعد انتهاء هذه السلالة».



وعن اللقاح المحتمل لعلاج الفيروس، قال: «إذا تم اكتشاف لقاح لهذا الفيروس يجب أن يمر بـ٣ مراحل قبل تعميمه، كما أنه لن يعالج بنسبة ١٠٠٪»، مشيرًا إلى أن أحد مسئولى شركة روش السويسرية قال: «أمامنا من ٥ لـ٦ أشهر للحصول على الموافقات اللازمة لاستخدام أحد العقارات التى يمكن أن تعالج الفيروس».





نبيل عبدالمقصود: غلق المقاهى وقاعات الأفراح «ضرورة».. وتقليل الأحضان «إجبارى»

أشاد الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ السموم بطب قصر العينى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإيقاف الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد ١٥ مارس، حرصًا على صحة الطلاب من تفشى الوباء بينهم، بجانب تخصيص ١٠٠ مليار جنيه، فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة للفيروس.



وقال «عبدالمقصود»: «اتخاذ هذه الإجراءات، وإيقاف كل الأنشطة الرياضية، وتقليل عدد الموظفين فى الجهات الحكومية والخاصة، خطوة فى غاية الأهمية، لأنها تسهم فى منع التجمعات الكبيرة بصورة ملحوظة، مع ضرورة أن يبادر المواطن من نفسه بمنع الجلوس على المقاهى أو حتى غلقها، وتجنب تدخين الشيشة، فضلًا عن ضرورة غلق كل قاعات الأفراح للتقليل من التقبيل والأحضان».



وطالب بتوعية المواطنين بضرورة عدم الاستهتار، ومنع الاختلاط والتجمعات الكبيرة، وغسل اليدين بالماء والصابون إذا وقع تلامس به ولم يتوفر محلول مطهر، داعيًا فى الوقت ذاته إلى إطلاق حملة إعلامية كبيرة لطمأنة الناس ومطالبتهم بعدم الهلع والخوف.



وبَين أن أعراض الإصابة بالفيروس تتمثل فى الحمى الشديدة والسعال وضيق التنفس، كما يمكن أن تتضمن الإسهال الشديد، والفشل التنفسى الذى يتطلب أجهزة تنفس اصطناعى داخل العناية المركزة، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات بين الأشخاص المصابين بالفيروس وصل إلى نحو ٣٥٪، ومع ذلك قد يكون هذا الرقم مبالغًا فيه، لأن نظم الترصد القائمة قد لا تسجل الحالات الخفيفة.



وعن إمكانية انحسار الوباء فى فصل الصيف، أضاف أستاذ السموم بطب قصر العينى: «هناك بعض التكهنات بأن المرض سينتهى مع قدوم فصل الصيف، ونأمل أن يكون هذا صحيحًا، خاصة أن المرض ينال بقوة من كِبار السن، نتيجة إصابتهم بأمراض السكرى والضغط والقلب وضعف مناعتهم، بجانب الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان والرئة».



كشف استشاريو قلب وباطنة وأمراض جلدية وعدد من أساتذة الفيروسات عن طبيعة فيروس «كوفيد- ١٩»، المعروف باسم كورونا المستجد، من حيث طريقة انتشاره بين الناس، وكيفية تطوره يومًا تلو الآخر، إلى جانب طرق الوقاية.