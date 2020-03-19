حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:34 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الخميس، الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.
عاطفيًا: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.
صحيًا: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك، أهنئك بذلك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.