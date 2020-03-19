حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الخميس، الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.





عاطفيًا: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.





صحيًا: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك، أهنئك بذلك.



