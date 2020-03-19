حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الأسد ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-





مهنيًا: أحدهم يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالزملاء، لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا.





عاطفيًا: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذرًا وعدم المزج بين العواطف والمال.





صحيًا: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح.. راجع طبيبك.



