حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان ليوم الخميس، الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا.





عاطفيًا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبًا، لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.





صحيًا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة، اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.



