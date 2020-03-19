حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:37 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان ليوم الخميس، الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا.
عاطفيًا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبًا، لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.
صحيًا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة، اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.