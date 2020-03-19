حظك اليوم.. برج الثور الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:38 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-
مهنيًا: تنجز خلال هذا اليوم الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق.. أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل.
عاطفيًا: تحيط بك طاقة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك التي تطال الحبيب.. فأنت غير مزاجي وصراحتك لا تنفّره منك.
صحيًا: كلما برد الطقس كثرت عوارض الزكام، لذا تحصن لئلا تصاب به.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.