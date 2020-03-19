حظك اليوم.. برج الثور الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-





مهنيًا: تنجز خلال هذا اليوم الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق.. أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل.





عاطفيًا: تحيط بك طاقة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك التي تطال الحبيب.. فأنت غير مزاجي وصراحتك لا تنفّره منك.





صحيًا: كلما برد الطقس كثرت عوارض الزكام، لذا تحصن لئلا تصاب به.



