حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-





مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.





عاطفيًا: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه، لكن راع شعوره في كثير من المواقف.





صحيًا: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها.



