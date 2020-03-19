حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:39 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه، لكن راع شعوره في كثير من المواقف.
صحيًا: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.