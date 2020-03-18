حبس المتهمين بسرقة التكاتك في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بالسلام.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "حماده ش"، "طارق.ع"، عاطلين وأقرا بارتكابهم وقائع سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع وأقرا بسرقتهم لـ١٣ توك توك وبيع ٥ منهم بمبلغ ٩ آلاف للتوك توك الواحد وأرشدا عن مكان باقي التكاتك المسروقة.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقرا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.