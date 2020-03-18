شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي

انتشرت عددًا من شباب الأعضاء العاملين بنادي زفتي الرياضي، حاملين على ظهورهم مضخات وأجهزة التطهير والتعقيم، ليقوموا بتطهير وتعقيم النادي بالكامل تطوعًا منهم.وأكد بولا منير ماهر، أحد الشباب المشارك في تطهير النادي، أن هذه المشاركة تطوعية من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع وأنه واجب على الجميع أن يعمل ما يستطيع تجاه مجتمعه، مؤكدًا أن النادي كمكان اجتماعي وملتقى الشباب والعائلات من أولى الأماكن لهذه الأعمال.بينما أكد محمد عجاج، من المشاركين في العملية، سألنا وبحثنا عن النسب المطلوبة للتطهير بشكل كامل، وتم إضافة الكلور والملح الخشن للمياه حسب النسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية، واستأجرنا المعدات وتبرع كلٍ من بجزء من أجل تطهير النادي وأملنا أن نعبر هذه الأزمة بكل سلام.وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرر غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس ومنع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهي.وشدد على، غلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة مع رفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها، وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الماضي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفَيروس كورونا المستجد، موجّهًا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية بالنوادي للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على المواطنين والحد من الانتشار السريع للفيروس المستجد.