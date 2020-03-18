رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:50 م
نادي زفتى الرياضي
نادي زفتى الرياضي
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
انتشرت عددًا من شباب الأعضاء العاملين بنادي زفتي الرياضي، حاملين على ظهورهم مضخات وأجهزة التطهير والتعقيم، ليقوموا بتطهير وتعقيم النادي بالكامل تطوعًا منهم.

وأكد بولا منير ماهر، أحد الشباب المشارك في تطهير النادي، أن هذه المشاركة تطوعية من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع وأنه واجب على الجميع أن يعمل ما يستطيع تجاه مجتمعه، مؤكدًا أن النادي كمكان اجتماعي وملتقى الشباب والعائلات من أولى الأماكن لهذه الأعمال.

بينما أكد محمد عجاج، من المشاركين في العملية، سألنا وبحثنا عن النسب المطلوبة للتطهير بشكل كامل، وتم إضافة الكلور والملح الخشن للمياه حسب النسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية، واستأجرنا المعدات وتبرع كلٍ من بجزء من أجل تطهير النادي وأملنا أن نعبر هذه الأزمة بكل سلام.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرر غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس ومنع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهي.

وشدد على، غلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة مع رفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها، وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الماضي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفَيروس كورونا المستجد، موجّهًا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية بالنوادي للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على المواطنين والحد من الانتشار السريع للفيروس المستجد.
نادي زفتى الرياضي
شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي
نادي زفتى الرياضي
شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي
شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي
نادي زفتى الرياضي
شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي
نادي زفتى الرياضي
شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي
شباب يتطوعون لتطهير وتعقيم نادي زفتى الرياضي

موضوعات متعلقة

«كاف» يصدم الهلال السوداني وينتصر للأهلي

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

الصحة: 14 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 28 حالة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

منوعات

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

منشورات الطفل السورية تصدر قصة «بديل بابا نويل»

«كتاب مصر» تؤجل جمعيتها العمومية تماشيًا مع خطة احتواء كورونا

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا