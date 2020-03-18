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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تتيح استخراج أوراق المرور والأحوال المدنية من المنزل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:45 م
والأحوال المدنية
والأحوال المدنية
مريم جبل
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تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت، من خلال الدخول على موقع الوزارة واستخراج كافة الأوراق الخاصة بالأحوال المدنية والمرور.

ويستطيع المواطن الدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار الخدمة وطريقة السداد ونوع الخدمة، ثم يتم توصيل الأوراق له حتى المنزل، وذلك لتجنب الزحام.

ولا تتوقف إجراءات وزارة الداخلية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومنع تمدده وانتشاره بين المواطنين، من خلال وسائل وطرق السلامة والوقاية، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين ضد هذا الفيروس الذي يجتاح معظم دول العالم.

وفي قرار حكيم، تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس، وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ، على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.

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