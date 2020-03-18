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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:41 م
الثقافي الإفريقي
الثقافي الإفريقي
إسراء توفيق
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أَهدت سفارة دولة أثيوبيا بالقاهرة، الأربعاء، المركز الثقافي الإفريقي الملحق بمتحف النيل بأسوان بعض المقتنيات والتذكارات التي تعبر عن ثقافات وعادات الشعب الاثيوبي؛ لعرضها في المركز الثقافي الإفريقي كوسيلة للتواصل والتلاقي بين شعوب القارة السمراء في أحد معالم مصر التي تعد رمزا يعبّر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل.

اشتملت المقتنيات الثقافية المهداة من السفارة الأثيوبية علي لوحات فنية ذات طابع ثقافي تجسد الحياة وتعكس الحضارة والتاريخ بدولة اثيوبيا، وكذا بعض المقتنيات التي تجسّد عادات وتقاليد وثقافات الشعب الأثيوبي.

واستغلت وزارة الموارد المائية والري المساحات المتاحة بالدور الأول لمُتحف النّيل بأسوان والتي تبلغ مساحته 800 متر مربع لإنشاء المركز الثقافي الإفريقي، وتم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الإفريقية.

حيث تم تقسيم قارة إفريقيا إلى خمس قطاعات، وذلك تبعًا للطبيعة الجغرافية والمُناخية لكل إقليم وهي (الشمال – الشرق – الغرب – الوسط – الجنوب)، إضافة إلى قطاع يصف أنهار القارة الإفريقية يشتمل على ست لوحات خاصة بأكبر أحواض الأنهار الإفريقية.

وتتسم هذه اللوحات باستخدام خلفية تعبيرية بألوان وأشكال إفريقية للتعريف بطبيعة وبيئة كل إقليم، بالإضافة إلى وضع صور للتعريف بالعاصمة والعملة وأهم الأنهار والقبائل والمناطق السياحية.

كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلي للمركز الثقافي الإفريقي طبقًا لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، وتزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعي عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الإفريقية.
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية
أثيوبيا تهدى «الثقافي الإفريقي» بأسوان مقتنيات تذكارية

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