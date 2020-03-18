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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نصائح هامة لاستقبال الضيوف في المنزل للوقاية من «كورونا»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:41 م
لاستقبال الضيوف
لاستقبال الضيوف
سارة ساويرس
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سادت حالة من القلق والتوتر، في قلوب المصريين، حيال معرفتهم بانتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن "كورونا" وباء عالميا، لهذا نقدم لكم مجموعة من النصائح الهامة عند استقبال الضيوف في المنزل، بحسب موقع "Egypt cares".

- يجب أن تكون على بُعد متر من خلال، التلويح باليد أو الإيماءة أو الإنحناء.


- اطلب من المتواجدين في المنزل جميعا غسل أيديهم بما فيهم الضيوف.

- التنظيف المستمر للأسطح والأشياء خاصة التي يتم لمسها كثيرًا.

- إذا شعر شخص من المتواجدين أنه ليس بخير (خاصة وإن كانت أعراضه إيجابية لفيروس كورونا المستجد) احذرا من مشاركة الأماكن معًا


- إذا أُصبت بأعراض فيروس كورونا المستجد تواصل مع جهة الرعاية الصحية المختصة تليفونيًا قبل الذهاب

- وفي حال خروجك من المنزل، حاول الالتزام بكافة التعليمات الإرشادية كما لو كنت في المنزل


- ابق على اطلاع دائم بالمستجدات عن الفيروس من المصادر الموثوقة مثل موقع وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

نصائح عامة للوقاية من "كورونا"

- يجب غسل اليدين بانتظام لأن تنظيف يديك بالماء والصابون، أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات.

 - احرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

- لا تنس التخلص من المنديل الورقي الذى استعملته فورًا بإلقائه، في سلة مهملات مغلقة ونظف يديك بمطهر كحولي بعدها.

- ابتعد عن الناس، فعليك بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام)، بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك لأن اليدين تلمس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم.

- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس المشورة الطبية على الفور.

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