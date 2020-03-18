«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا

شنّ جهاز القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، العديد من الحملات على الكافيهات الكائنة بنطاق التجمع الخامس والثالث، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة إن الحملات أسفرت عن ضبط 2000 شيشة، على أن تستكمل العديد من الحملات اليومية نشاطها اليومي؛ لحماية المواطنين من مخاطر انتشار «كورونا».