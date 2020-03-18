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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:31 م
القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
علا العلاف
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شنّ جهاز القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، العديد من الحملات على الكافيهات الكائنة بنطاق التجمع الخامس والثالث، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة إن الحملات أسفرت عن ضبط 2000 شيشة، على أن تستكمل العديد من الحملات اليومية نشاطها اليومي؛ لحماية المواطنين من مخاطر انتشار «كورونا».
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا

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