«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:31 م
علا العلافطباعة
شنّ جهاز القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، العديد من الحملات على الكافيهات الكائنة بنطاق التجمع الخامس والثالث، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة إن الحملات أسفرت عن ضبط 2000 شيشة، على أن تستكمل العديد من الحملات اليومية نشاطها اليومي؛ لحماية المواطنين من مخاطر انتشار «كورونا».
وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة إن الحملات أسفرت عن ضبط 2000 شيشة، على أن تستكمل العديد من الحملات اليومية نشاطها اليومي؛ لحماية المواطنين من مخاطر انتشار «كورونا».
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا
«القاهرة الجديدة» يعلن الحرب على «الشيشة» لمواجهة كورونا