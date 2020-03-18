تفاصيل إحالة المتهمة بخنق رضيعها وإلقائه بأحد شوارع المرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمة بقتل رضيعها خنقا وإلقائه بأحد شوارع المرج لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة "س. م، ٢٢ سنة"، وأقرت بارتكاب جريمة التخلص من نجلها خنقا بعد الحمل به سفاحا ورفض والده الاعتراف به.وأقرت المتهمة بأن والده رفض الاعتراف به وطلب منها إجهاضه لعدم رغبته فى الزواج منها، وعندما فشلت في إجهاضه ولم تتمكن من مواجهة أهلها به، قررت التخلص منه خنقا بعد ولادتها بـ٢٤ ساعة له داخل شقة ملك صديقاتها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم المرج يفيد بالعثور على جثة طفلة حديث الولادة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب جريمتها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.