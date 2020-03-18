«مستقبل وطن» يجمد الحوار الوطني مع الأحزاب بسبب كورونا

أعلن المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تجميد استكمال جلسات الحوار الوطني الذي يتبناه حزب مستقبل وطن مع أحزاب "المحافظين، الوفد، التجمع، العدل، الإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعى، المؤتمر، الغد" بشأن التوافق حول إعداد مشروعات قوانين حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسي "النواب والشيوخ"، مؤقتا التزاما بالقرارات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس"كورونا".وقال الخولى في تصريح لـ "الدستور"، إن الحزب سيستأنف جلساته الحوارية عقب الانتهاء من أزمة كورونا، وإعلان الحكومة بذلك وسماحها لعقد الجلسات والتجمعات بشكل عام.يذكر أن لجنة الخبراء الفنية المنبثقة من تلك الأحزاب كانت قد حسمت موقفها خلال الفترة الماضية بشأن رؤيتها حول تلك القوانين والشكل الانتخابي لها ورفعت تقريرها بذلك إلى رؤساء الأحزاب وتنتظر قراراهم النهائي حولها ليتم التقدم بها بعد ذلك من خلال الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى البرلمان بشكل رسمي لمناقشتها وإقرارها.